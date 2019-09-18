صدر حديثا : الصراع العربي الاسرائيلي في أدب الأطفال المحلي

، للأديب سهيل ابراهيم عيساوي .

صدر حديثا : كتاب الصراع العربي الاسرائيلي في أدب الأطفال المحلي ، تأليف سهيل ابراهيم عيساوي ، بدعم من وزارة الثقافة والرياضة ومركز الكتب والمكتبات ، لوحة الغلاف للفنانة فيتا تنئيل ، يقع الكتاب في 166 صفحة من الحجم الكبير ، لوحة الغلاف للفنانة فيتا تنئيل .

يتناول الكتاب عدة فصول :

1- صورة العربي في ادب الاطفال العبري

2- قضية اللاجئين الفلسطينيين في أدب الأطفال المحلي

3- الصراع العربي الاسرائيلي المسلح في ادب الاطفال المحلي

4- الصراع الفلسطيني – الفلسطيني في أدب الأطفال المحلي

5- القدس في أدب الأطفال المحلي

6 السلام في أدب الأطفال المحلي

يستعرض الكتاب عشرات القصص المحلية التي تتناول المواضيع السياسية الموجه للطفل .

صدر للكاتب في مجال أدب الأطفال:

1 – يارا ترسم حلما

2 – احذر يا جدي

3- طاهر يتعثر بالشبكة العنكبوتية

4- بجانب أبي

5 – الأميرة ميار وحبات الخوخ

6- الصياد والفانوس السحري

7 – ثابت والريح العاتية

8 – توبة الثعلب – بالعربية والعبرية

9- قبطان في قلب العاصفة

10 – جدي يعشق أرضه

11- في ضيافة رجال الفضاء – بالعربية والعبرية

12 – الملك فهمان الزمان

13 – عصفور في السماء

14- عفيف يحب الرغيف

15- الأسد الذي فارق الحياة مبسما

16- قرصان البحر الهائج

17- دراسات في أدب الأطفال المحلي

أشرف على اصدار 8 قصص ضمن ورشات الكتابة الابداعية :

– مغارة الديناصور العجيبة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا

– الكوكب الضائع ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا

– ثرثرة في مملكة السعادة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – دبورية

– مغامرات ادم في الغابة العجيبة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – البعينة – النجيدات

– سمر والهاتف الذكي ، بالتعاون مع المكتبة العامة ، طوبا – الزنغرية

– المخترع الصغير ، بالتعاون مع المكتبة العامة – نحف

– أمل وعجلات الزمن ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا

– المدينة المهجورة والحمام الزاجل ، بالتعاون مع المكتبة العامة في ديورية

صدر عنه :

– بنية قصة الطفل عند سهيل عيساوي ، محمد داني

– أدب الأطفال – دراسة في قصص الأطفال لسهيل عيساوي- محمد داني

جوائز حاز عليها الكاتب :

– جائزة ناجي نعمان لأدب الأطفال الأخلاقي عن قصته ثابت والريح العاتية 2014

– جائزة وزارة الثقافة في مجال أدب الأطفال ،عام 2014