صدر حديثا : الصراع العربي الاسرائيلي في أدب الأطفال المحلي

، للأديب سهيل ابراهيم عيساوي .
صدر حديثا : كتاب الصراع العربي الاسرائيلي في أدب الأطفال المحلي ، تأليف سهيل ابراهيم عيساوي ، بدعم من وزارة الثقافة والرياضة ومركز الكتب والمكتبات ، لوحة الغلاف للفنانة فيتا تنئيل ، يقع الكتاب في 166 صفحة من الحجم الكبير ، لوحة الغلاف للفنانة فيتا تنئيل .
يتناول الكتاب عدة فصول :
1- صورة العربي في ادب الاطفال العبري
2- قضية اللاجئين الفلسطينيين في أدب الأطفال المحلي
3- الصراع العربي الاسرائيلي المسلح في ادب الاطفال المحلي
4- الصراع الفلسطيني – الفلسطيني في أدب الأطفال المحلي
5- القدس في أدب الأطفال المحلي
6 السلام في أدب الأطفال المحلي
يستعرض الكتاب عشرات القصص المحلية التي تتناول المواضيع السياسية الموجه للطفل .
صدر للكاتب في مجال أدب الأطفال:
1 – يارا ترسم حلما
2 – احذر يا جدي
3- طاهر يتعثر بالشبكة العنكبوتية
4- بجانب أبي
5 – الأميرة ميار وحبات الخوخ
6- الصياد والفانوس السحري
7 – ثابت والريح العاتية
8 – توبة الثعلب – بالعربية والعبرية
9- قبطان في قلب العاصفة
10 – جدي يعشق أرضه
11- في ضيافة رجال الفضاء – بالعربية والعبرية
12 – الملك فهمان الزمان
13 – عصفور في السماء
14- عفيف يحب الرغيف
15- الأسد الذي فارق الحياة مبسما
16- قرصان البحر الهائج
17- دراسات في أدب الأطفال المحلي
أشرف على اصدار 8 قصص ضمن ورشات الكتابة الابداعية :
– مغارة الديناصور العجيبة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا
– الكوكب الضائع ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا
– ثرثرة في مملكة السعادة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – دبورية
– مغامرات ادم في الغابة العجيبة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – البعينة – النجيدات
– سمر والهاتف الذكي ، بالتعاون مع المكتبة العامة ، طوبا – الزنغرية
– المخترع الصغير ، بالتعاون مع المكتبة العامة – نحف
– أمل وعجلات الزمن ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا
– المدينة المهجورة والحمام الزاجل ، بالتعاون مع المكتبة العامة في ديورية
صدر عنه :
– بنية قصة الطفل عند سهيل عيساوي ، محمد داني
– أدب الأطفال – دراسة في قصص الأطفال لسهيل عيساوي- محمد داني
جوائز حاز عليها الكاتب :
– جائزة ناجي نعمان لأدب الأطفال الأخلاقي عن قصته ثابت والريح العاتية 2014
– جائزة وزارة الثقافة في مجال أدب الأطفال ،عام 2014