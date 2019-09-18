ضبط إيرانية بحوزتها كمية هيروين في منفذ الشلامجة

كشفت هيئة المنافذ الحدودية / منفذ الشلامجة في محافظة البصرة (اقصى جنوب) ، اليوم الأربعاء ، عن ضبط مسافرة إيرانية بحوزتها مادة مخدرة نوع “هيروين” تقدر بـ 20 غم.

وقالت الهيئة في بيان “تم ضبط المسافرة من قبل مفتشات المنفذ بالتعاون مع مفرزة شرطة الكمرك”.

مشيرةً الى “إحالة المسافرة والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها”.

يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد 2003، وخصوصاً في محافظات الوسط والجنوب.

وبحسب تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، فإن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول العالم.

وقد حذرت تلك التقارير في الوقت عينه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك للمخدرات.