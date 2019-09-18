عبدالمهدي للناتو: العراق لا يمكن أن يتسبب بأذى لجيرانه

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بمكتبه الرسمي صباح يوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في اوربا، ومساعدي الامين العام للحلف، وقائد البعثة في العراق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان العراق يسير بالإتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارا واضحا، معربا عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال داعش وهزيمتها.

واضاف رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا ان سياستنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة ونتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الاقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ولايمكن ان يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه.

وأشاد الأمين العام لحلف الناتو بتطور وتحسن الاوضاع والمظاهر المدنية ، وعبر عن تأييد سياسة العراق المتوازنة كعامل توازن اساس في المنطقة ، وقال ان حلف الناتو الذي يعمل بموافقة واشراف الحكومة العراقية وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الحكومة العراقية ، مشيرا الى ان داعش ألحق ضررا بكل شعوب العالم ويجب القضاء على منابعه وامكاناته المالية والعسكرية ، وان الناتو يقوم بمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها وتقوية المؤسسات العسكرية والأمنية.