عصام حجى يشارك مع شخصيات اخوانية بندوة عن حقوق الإنسان بمصر بنادى الصحافة بجنيف

بيان صحفى

كشف المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا زيدان القنائى عن مشاركة الدكتور عصام حجى عالم الفضاء وشخصيات اخوانية محسوبة على التنظيم الدولى للاخوان منهم الدكتور اسامة رشدى القيادى الاخونى بندوة عن حقوق الانسان بمصر بنادى الصحافة بجنيف

واكد القنائى ان المؤتمر المشبوه الذى تشارك به عدة شخصيات اخوانية بجانب عصام حجى ياتى بعد دعاوى المقاول الهارب لاسبانيا محمد على وفيديوهاته المسيئة للمؤسسة العسكرية بمصر

واكد القنائى ان تلك الشخصيات المعادية للجيش المصرى لن تجد مؤتمراتها اى صدى لدى الشعب المصرى نتيجة ارتباطهم باجندات اجنبية معادية لمصر