Posted on by

عصام حجى يشارك مع شخصيات اخوانية بندوة عن حقوق الإنسان بمصر بنادى الصحافة بجنيف

بيان صحفى

كشف المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا زيدان القنائى عن مشاركة الدكتور عصام حجى عالم الفضاء وشخصيات اخوانية محسوبة على التنظيم الدولى للاخوان منهم الدكتور اسامة رشدى القيادى الاخونى بندوة عن حقوق الانسان بمصر بنادى الصحافة بجنيف

واكد القنائى ان المؤتمر المشبوه الذى تشارك به عدة شخصيات اخوانية بجانب عصام حجى ياتى بعد دعاوى المقاول الهارب لاسبانيا محمد على وفيديوهاته المسيئة للمؤسسة العسكرية بمصر

واكد القنائى ان تلك الشخصيات المعادية للجيش المصرى لن تجد مؤتمراتها اى صدى لدى الشعب المصرى نتيجة ارتباطهم باجندات اجنبية معادية لمصر

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close