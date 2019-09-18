فرنسا تجلي مئات المهاجرين بينهم العشرات من اقليم كوردستان

قامت الشرطة الفرنسية بإجلاء ما لا يقل عن 900 مهاجر من صالة رياضية ومخيم قريب من القنال الانكليزي، مشيرة الى قلق أمني وصحي.

وقال ناطق باسم إقليم نور إن المهاجرين الذين جرى إجلاؤهم الثلاثاء من بلدة غراند سانت يضمون عددا غير محدد من الأطفال برفقة عائلاتهم. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المهاجرين بينهم العديد من اقليم كوردستان.

هذا الشهر أمرت محكمة بإجلاء المهاجرين لوقف العنف وتهريب البشر في المنطقة. وقال الناطق إن المهاجرين سينقلون إلى مأوى مؤقت وسيسمح لهم بالتقدم بطلبات لجوء.

وحذرت جماعات نشطاء من أن عمليات الإجلاء لن توقف تدفق المهاجرين على المنطقة. وكثيرا ما يقيم المهاجرون الفارون من الفقر والصراعات في بلدات على طول الساحل الفرنسي أملا في عبور القنال الإنجليزي والوصول إلى بريطانيا.