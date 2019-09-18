مافيا تقتل كورديا عراقيا بطريقة بشعة في بريطانيا

اعلنت مؤسسة “القمة” لشؤون اللاجئين العراقيين يوم الثلاثاء ان مافيا نصبت كمينا لشاب اصله من اقليم كوردستان وقتلته بطريقة بشعة وذلك في بريطانيا.

وقالت المنظمة في بيان اليوم ان شابا كورديا وقع بعد ظهر امس الاثنين في كمين نصبته له مافيا في بريطانيا لتقدم على قتله بطريقة بشعة.

واوضح البيان ان الشاب من اهالي منطقة “سيدكان” ويُدعى “هموند علي حسين” ويبلغ من العمر 35 عاما.

و وفقا لذوي المقتول فإن حسين قتل على ايدي عدد من افراد مافيا في بريطانيا، وبعد تمثيلهم بجثته القوها في مكان ناءٍ لتعثر عليها الشرطة بعد مرور بضع ساعات على وقوع الجريمة.

وقالت اسرة “حسين” ان الجثة لم يتم ارسالها الى اقليم كوردستان، وان الاسرة تسعى لنقلها، بحسب المؤسسة المعنية.