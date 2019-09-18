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نينوى تعتزم اغلاق مخيمات النزوح ولا تجبر احدا على العودة

اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد يوم الثلاثاء عزم الحكومة المحلية في المحافظة بإغلاق مخيمات النزوح الا انه اكد في الوقت ذاته على العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم.

وقال المرعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه خلال الشهرين المقبلين سيتم اغلاق المزيد من مخيمات النزوح في المحافظة، مردفا بالقول ان الحكومة المحلية تسعى الى اغلاق مخيمات النزوح كافة.

واكد ان الحكومة المحلية لا تجبر احدا من النازحين على العودة الى مناطقهم الاصلية، مشيرا الى تقديم التسهيلات لمن يرغب بالعودة الطوعية داخل المحافظة عبر توفير الخدمات من ماء وكهرباء والمستلزمات الاخرى.

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