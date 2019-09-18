“هواوي” تتحدى “آبل” بسماعات لاسلكية تعمل لـ 20 ساعة متواصلة

استعرضت “هواوي” مؤخرا جيلها الثالث من سماعات Freebuds اللاسلكية التي تعتبر أحد أهم المنافسين لسماعات airpods الشهيرة من “آبل”.

وتشبه Freebuds الجديدة سماعات airpods كثيرا من حيث الشكل ، لكنها تعتبر أكثر تطورا ، فلها قدرة أكبر على عزل الضوضاء الخارجية لتوفير استماع ممتاز للموسيقى واستقبال المكالمات.

كما زودت هذه السماعات بمكبرات صوت ممتازة لتوزيع الأصوات بطريقة تشبه تلك التي تقوم بها أجهزة الصوت الاحترافية.

والأهم من ذلك هو أن “هواوي” زودتها بمعالجات Kirin A1 المتطورة التي تمكنها من التعامل مع شبكات Bluetooth 5.1، وتجعلها أقل استهلاكا للطاقة.

وتحتوي تلك السماعات على بطارية صغيرة تكفيها لتعمل 20 ساعة متواصلة في حال الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء الاتصالات، كما زودت بحافظة بلاستيكية محمولة بإمكانها شحن بطارية السماعات الداخلية 4 مرات.