وزير داخلية كوردستان: جملة تغييرات ستحصل لمسؤولين في الاقليم

اعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد، عن اجراء تغييرات ادارية ببعض المناصب الادارة في الاقليم.

وقال احمد في مؤتمر صحفي عقب مراسم خاصة لشغل فرست صوفي ادارة محافظة اربيل من نوزاد هادي، “ان تغيير محافظ اربيل كان ضمن اجندة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وان هذه التغييرات ستستمر”.

واضاف، “التغييرات لن تتوقف على منصب المحافظ بل على ادارة مهام اخرى، فأي مفصل يحتاج للتغيير سيتم ذلك”.