ولاية أميركية جديدة تحظر السجائر الإلكترونية

أصبحت نيويورك ثاني ولاية أميركية، بعد ميشيغن تحظر تسويق السجائر الإلكترونية المنكّهة، إثر تسبّبها بإدمان شديد على النيكوتين، لا سيّما في أوساط الشباب.

وقد اتّخذ قرار الحظر خلال جلسة تصويت عقدها مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي في ولاية نيويورك، بطلب من الحاكم أندرو كومو، الذي طالب، الأحد، بتدابير عاجلة في هذا الصدد.

ويدخل القرار حيّز التنفيذ على الفور، علماً أن عمليات التدقيق لن تبدأ قبل أسبوعين.

وباتت نيويورك، أوّل ولاية أميركية تطبّق هذا الإجراء، إذ لا تزال ميشيغن بانتظار صدور النصوص التشريعية.

ويأتي هذا الحظر بعد بضعة أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب، عن نية إدارته اتّخاذ تدبير مماثل على الصعيد الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

وقال الحاكم أندرو كومو في بيان “نيويورك لن تنتظر الحكومة الفيدرالية للتحرّك”، مضيفاً “من خلال حظر السجائر الإلكترونية المنكّهة، نتّخذ تدبيراً بالغ الأهمية في مجال الصحة العامة ونساهم في تجنيب عدد لا يحصى من الشباب مخاطر إدمان التدخين”.