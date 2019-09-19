أول رئيس جمهورية للعراق يزور برلمان اقليم كوردستان منذ تأسيسه

زار رئيس جمهورية العراق برهم احمد صالح، و وزير المالية فؤاد حسين يوم الاربعاء برلمان اقليم كوردستان في العاصمة اربيل.

وصالح يُعد اول رئيس للعراق يزور برلمان الاقليم منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن المنصرم.

واجتمع صالح وحسين مع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية لبحث عدد من القضايا منها الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.

وهذا ثالث اجتماع لصالح في اربيل منذ وصوله امس الثلاثاء حيث التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، واجتمع في وقت سابق من اليوم مع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وعدد من الوزراء في مبنى مجلس وزراء كوردستان.