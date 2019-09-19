اعتقال 200 فتاة بتهمة ممارسة “الدعارة” في البصرة

افاد مصدر أمني، الاربعاء (18 ايلول 2019)، باعتقال 200 فتاة بتهمة ممارسة “الدعارة” في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث إن “قوات امنية من سوات واجهزة امنية اخرى نفذت حملات تفتيش واسعة في مناطق شارع الوفود والجزائر والبراضعية ومناطق اخرى في البصرة”، مبيناً ان “الحملات اسفرت عن اعتقال 200 فتاة يعملن كنادلات في بعض المقاهي، لكنهن يقومن بممارسة الدعارة”.

وبين أن “هذه المقاهي تمثل اوكاراً أمنة لمروجي المخدرات الذين يستقطبون الشباب من العائلات الميسورة مالياً، عبر النساء اللواتي يمارسن الدعارة”، مشيراً الى أن “هؤلاء الفتيات يمارسن الدعارة في شقق قريبة من المقاهي التي يعملن بها”.