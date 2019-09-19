الجامعة العربية توافق على مقترح عراقي بشأن النازحين في المنطقة

وافق اعضاء المجلس الوزاري للدول العربية على المقترح الذي قدمه وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى بشأن عقد الاتفاقية المشتركة الخاصة بالنازحين داخلياً في المنطقة العربية .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير في بيان ورد لفق نيوز انه “تمت الموافقة على البند الثاني عشر ضمن قرارات مجلس الجامعة العربية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في العاشر من شهر سبتمبر الجاري”، موضحا ان “هذا البند ينص على تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لعقد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية”.

واضاف جهاكير ان “الوزارة شكلت فريق عمل لكتابة المسودة والملاحظات الخاصة بالاتفاقية فضلا عن التنسيق مع جامعة الدول العربية بهذا الشأن”.