السياحة تتصدر الاستثمار في اقليم كوردستان بنسبة 38% للعام الحالي

اكدت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان المستثمرين الاجانب والمحليين قاموا خلال السنوات الماضية بالاستثمار في الاقليم في القطاعات المختلفة وخصوصا في قطاعات الاسكان والزراعة والصناعة والسياحة، مشيرة الى ان قطاع السياحة بعد ان كان في المرتبة الرابعة تقدم سنة تلو الاخرى.

وجاء في بيان للهيئة ان الاستثمار السياحي وصل في عام 2013 الى مستوى عال وشكل 26% من مجموع الاستثمار، الا انه في العام الحالي 2019 اختلف الوضع، مبينا انه ارتفع في الاشهر الثمان الماضية وتصدر جميع القطاعات الاخرى مشكلا 38% من مجموع الاستثمار محققا مبلغا يصل لقرابة مليار دولار، ويعد هذا نسبة قياسية مهمة جدا

واضاف البيان انه فضلا عن ان هناك عددا كبير من المشاريع المنفذة على ارض السياحة والبلديات لم يتم تسجيلها لدى هيئة السياحة، هناك مشاريع اخرى في طور التعامل معها ولم يتم تسجيلها لحد الان ، منوها الى انه عندما يتم تسجيلها جميعا فان مجموع نسبة الاستثمار في القطاع السياحي سيفوق 50% من مجموع الاستثمار في مجمل القطاعات.

واشار الى ان كل هذا يشكل اهمية بالغة في عملية التطور في القطاع السياحي بشكل سريع وغير متوقع، لافتا الى ان هذا ناتج عن الوضع الامني المترسخ في الاقليم والخطط التي تمت صياغتها من قبل هيئة السياحة من اجل تطوير القطاع السياحي في الاقليم.