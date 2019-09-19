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العبادي متخوف من استخدام السلاح بالنزاع السياسي في العراق

عبر زعيم ائتلاف “النصر” رئيس مجس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي يوم الاربعاء عن خشيته من استخدام السلاح الذي هو خارج اطار الدولة في النزاع السياسي في البلاد.

وشدد العبادي خلال لقائه مجموعة من ائمة المساجد والخطباء على “أهمية ان تكون الدولة راعية للجميع وان تكون التفرقة غير واردة في تعاملها”، محذرا “من ان هناك من يريد ان يحقق مصالحه الخاصة من خلال دق اسفين بين مكونات الشعب”.

واشار الى ان “السياسة لدينا رعاية مصالح الامة والمواطنين ومحاربة الجريمة والارهاب والفساد ومحاربة الفكر التكفيري ومحاربة السلاح خارج اطار الدولة”، مردفا بالقول ان “دعوتنا لان يكون السلاح خارج اطار الدولة هو للخشية بدخولهِ في النزاع السياسي وأثاره على المجتمع والشارع”.

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