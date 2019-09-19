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العراق يرفض المشاركة في تحالف حماية الملاحة في الخليج

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن رفض مشاركة بغداد في التحالف البحري لحماية الملاحة في الخليج، مشددة على رفضها لأي مشاركة إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف، في تصريح صحفي، ان “حماية الخليج تقع على عاتق الدول المطلة عليه”.

واضاف، “لن ننضم لأي قوة دولية لحماية الممرات المائية بالخليج ونرفض المشاركة الإسرائيلية فيها”.

وظهرت فكرة تشكيل التحالف الدولي، في التاسع من يوليو/تموز الماضي، حين أعلن وقتها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، عمل واشنطن على تشكيل هذا التحالف.

وكانت كل من السعودية والامارات قد اعلنتا مؤخرا عن الانضمام لذلك التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي

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