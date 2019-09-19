العراق يغلق أكثر من 600 موقع اباحي

افصح وزير الاتصالات نعيم الربيعي عن موعد غلق المواقع الاباحية في العراق، مشيرا الى ان الوزارة عازمة على وضع بصمة لها بعد تفعيل البوابات الإلكترونية .

وذكر بيان لتجمع مؤسسات بغداد الثقافية صادر اليوم الاربعاء ان “وفدا من أعضاء تجمع مؤسسات بغداد الثقافية التقى وزير الاتصالات نعيم الربيعي وجرى خلال اللقاء بحث موضوع غلق المواقع اللا اخلاقية على مواقع الانترنت “.

وطالب أعضاء التجمع بحسب البيان “وزير الاتصالات بضرورة تفعيل البوابات الإلكترونية لغرض السيطرة على المواقع اللااخلاقية والتي اثرت سلبا على المنظومة الاخلاقية للمجتمع العراقي .

ونقل البيان عن الوزير قوله خلال اللقاء ” ان الوزارة تمكنت خلال الفترة السابقة من غلق اكثر من ٦٠٠ موقع غير اخلاقي كما سيتم الانتهاء من تفعيل البوابات الإلكترونية نهاية العام الجاري لغرض السيطرة على هذه المواقع “.

وبين ان” الوزارة على تواصل دائم مع منظمات المجتمع المدني المطالبة بغلق المواقع الاأخلاقية “.مشيدا ” بدور التجمع في مطالباته المستمرة بغلق هذه المواقع من خلال مؤتمره الحاشد الذي عقده مؤخرا في بغداد” مؤكدا على ضرورة تشريع قانون بتجريم الممارسات المتعلقة بها.

هذا وسلم أعضاء التجمع وزير الاتصالات مطالبه التي تخص غلق المواقع اللا أخلاقية على شبكات الانترنت والتي تضمنت (المباشرة من قبل الحكومة ووزارة الاتصالات في انشاء البنى التحتية والتقنية اللازمة لغلق المواقع اللاأخلاقية وانشاء مكتب وطني لمكافحة هذه المواد وتفعيل القوانين والاحكام التي تفرض العقوبات الرادعة بحق من يقوم بنشر وتداول هذه المواد الاباحية.

يشار الى ان تجمع مؤسسات بغداد الثقافية(منظمات مجتمع مدني ) الذي يضم اكثر من ١٢٠ مؤسسة عقد خلال الأسبوع الماضي مؤتمرا حاشدا في بغداد بحضور المئات من المواطنين لغرض مطالبة الحكومة بغلق المواقع اللا اخلاقية على شبكات الانترنت.