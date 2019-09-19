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بارزاني وصالح يبحثان الحلول لملف أربيل – بغداد

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس جمهورية العراق برهم صالح على مواصلة حوار أربيل – بغداد لغرض التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بين الجانبين.

وأشار بيان صادر عن مكتب بارزاني إلى أن لقاء جرى اليوم الأربعاء بين بارزاني وصالح، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية على مستوى العراق والمنطقة.

واضاف البيان أنه “تم تسليط الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد، وخاصة فيما يخص مسائل الموازنة العامة العراقية للسنة القادمة، وأوضاع المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، والتهديدات الإرهابية”.

وأردف البيان أنه “جرى التأكيد على مواصلة الحوار لحل المشاكل والالتزام بالدستور، كما جرى البحث في العملية السياسية في إقليم كوردستان، والتأكيد على ضرورة الوئام ووحدة الصف بين الأطراف الكوردستانية”.

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