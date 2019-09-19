بارزاني وصالح يتحدثان عن فرصة تقود لـ”حل جذري” لخلاف بغداد – كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه بأربيل، يوم الأربعاء رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية العراقي فؤاد حسين، وعدد من المسؤولين الحكوميين التباحث حول العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأكد الجانبان وجود فرصة مواتية تمهد لحل جذري للخلافات العالقة استنادا إلى الدستور وبما يشمل تنفيذ كامل مواده ومن دون انتقائية.

وتمت الإشارة في الاجتماع، إلى أن حسم القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، وسينعكس إيجاباً على الاستقرار لعدد من المناطق العراقية، خصوصاً ان الإرهابيين مازالوا يشكلون عامل تهديد لأهالي لتلك المناطق.