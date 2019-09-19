Posted on by

بارزاني وصالح يتحدثان عن فرصة تقود لـ”حل جذري” لخلاف بغداد – كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه بأربيل، يوم الأربعاء رئيس جمهورية العراق برهم صالح.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية العراقي فؤاد حسين، وعدد من المسؤولين الحكوميين التباحث حول العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وأكد الجانبان وجود فرصة مواتية تمهد لحل جذري للخلافات العالقة استنادا إلى الدستور وبما يشمل تنفيذ كامل مواده ومن دون انتقائية.
وتمت الإشارة في الاجتماع، إلى أن حسم القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، وسينعكس إيجاباً على الاستقرار لعدد من المناطق العراقية، خصوصاً ان الإرهابيين مازالوا يشكلون عامل تهديد لأهالي لتلك المناطق.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close