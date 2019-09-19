«بلا لمس».. جوجل تطرح هاتف «بيكسل 4» قريباً

تعتزم شركة جوجل تقديم مجموعتها الجديدة من المنتجات، والتي تتضمن بحسب المراقبين، هاتفها الذكي الجديد «بيكسل 4»، خلال حدث تنظمه منتصف أكتوبر المقبل، في نيويورك.

ويُرجح أن يكون المنتج الأبرز في هذا الحدث، هاتف «بيكسل 4» الذكي الذي يمكن استخدامه جزئياً من دون اللمس، بمجرد القيام بحركات في اليد يرصدها نظام استشعار.

وبحسب تفاصيل كشفت عنها «جوجل»، نهاية يوليو الماضي، يمكن فتح القفل على الجهاز من خلال خاصية التعرف إلى الوجه.

ومن شأن دمج تقنية مسماة «سولي»، وهو رادار يعمل فريق «بيكسل» على تطويره منذ 5 أعوام، أن يشكل الابتكار الرئيس في هذا الجهاز الجديد.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيكون هاتف «بيكسل 4» أول أجهزة جوجل التي تستخدم هذه التقنية المسماة «سولي»، والتي كشفت الشركة أنها ستسمح للمستخدم بتخطي الأغاني وإنذارات الغفوة، وكتم رنين المكالمات الهاتفية عن طريق إيماءات اليد.

وقالت الشركة: «إن هذه الإمكانيات هي مجرد بداية، فمع تطور هاتف بيكسل بمرور الوقت، ستتطور تقنية استشعار الحركة عن بعد».

وأشار الخبراء، إلى أن أحد أكثر تطبيقات تقنية «سولي» إثارةً للاهتمام، هو دمجها مع تقنية التعرف على الوجه، لجعل عملية «فتح قفل الجهاز» أكثر سلاسة، من خلال تنشيط خاصية التعرف على الوجه، عندما يلتقط المستخدم جهازه، وتسريع عملية إلغاء القفل.