«حمال الذهب» للمنتج «منصور سهراب بور» في مهرجان دهوك السينمائي



«حمال الذهب» يتنافس مع نخبة أفلام مهرجانات كان وبرلين ولندن وكارلوفي فاري

صرّح «منصور سهراب بور» منتج فيلم «حمال الذهب»: يتنافس فيلم «حمال الذهب مع نخبة أفلام مهرجانات «كان وبرلين ولندن وكارلوفي فاري» للفوز بجائزة مهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته السابعة.

وقال منتج الفيلم «حمال الذهب» Gold Runner الفيلم الذي أخرجه «تورج أصلاني»، وسيناريو «تورج أصلاني» و«هادي نادي»، ومن المرجح أن يُعرض في دور السينما الايرانية في نوفمبر: ينافس فيلم حمال الذهب ممثلا السينما الايرانية باقة من أفضل الأفلام في القسم التنافسي «سينما العالم» بمهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته السابعة المنعقد بإقليم كردستان العراق.

تابع منتج فيلم «حمال الذهب»: يتنافس فيلم «حمال الذهب» مع نخبة أفلام مهرجانات «كان وبرلين ولندن وكارلوفي فاري» Karlovy Vary للفوز بجائزة مهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته السابعة، ومن ضمن هذه الأفلام فيلم «منزل آغه» AGA’S HOUSE للمخرج «لنديتا زكيراج» Lendita Zeqiraj حائز على جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي الرابع والخمسين في التشيك، فيلم «في النهاية نحن رقصنا» AND THEN WE DANCED للمخرج «ليوان آكين» Levan Akin الذي حصد جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي الـ72 بفرنسا، فيلم «أرض الرماد» LAND OF ASHES للمخرجة «صوفيه كويروس ابدا» Quiros Ubeda وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى للجنة أسبوع النقاد والكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ72، فيلم «أفكاري مسالمة» MY THOUGHTS ARE SILENT للمخرج «آنتونيو لوكيتش» Antonio Lukich والذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كارلوفي فاري بنخسته الـ54 بالتشيك، فيلم «الصورة الحمراء» THE RED PHALLUS للمخرج «تاشي غيلشن» Tashi Gyeltshen والذي حصد جائزة الدب الكريستالي من مهرجان «برلیناله» Berlinale السينمائي الدولي بألمانيا و… .

وعن تجربته السينمائية في ايران تطرّق هذا المنتج السينمائي الى المخرج «تورج اصلاني»، قائلا: لدى تورج اصلاني عقلية ليبرالية، وهو يعرف السينما الصرفة والسينما النقية ويتفهمها، مع المنافسين المشاركين في مهرجان دهوك السينمائي الدولي، أتمنى كل التوفيق لهذا المخرج الصاعد وأرجو أن يحقق نجاحا باهرا، لأن الطريق أمام «تورج اصلاني» سيكون بالتأكيد طريقًا جذابا، وأنا متأكد من أنه سيحقق بعض النجاحات الكبيرة الأخرى على المستوى الدولي.

في ختام تصريحاته قال «منصور سهراب بور» منتج فيلم «حمال الذهب»: كان من المفترض أن أكون متواجدا في عروض فيلم «حمال الذهب» إلى جانب تورج أصلاني خلال فعاليات مهرجان دهوك السينمائي الدولي الـ7، لكن الوظيفة لم تسمح لي بذلك. أتمنى أن تكون النتائج جيدة لأصلاني في هذا المهرجان وغيره، وسوف نحصل الليلة على بعض الأخبار الجيدة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي حول فيلم «حمال الذهب».

والمهرجان «دهوك» Duhok السينمائي الدولي الذي يهتمّ بتشييد جسور متينة بين مخرجي الشرق والعالم ويعمل على خلق أجواء ثقافية واسعة بين شعوب المنطقة والعالم، انطلق بهدف عرض عشرات الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة والوثائقية في مختلف الأقسام التنافسية منها وغير التنافسية، من ضمن أقسام (سينما العالم)، القسم التنافسي (السينما الكردية)، قسم (لمحة على سينما العالم)، قسم (بانوراما السينما الكردية)، قسم (العروض الخاصة) و… من أيام 9 حتى 16 سبتمبر 2019 في قاعة «الكونغرس» لجماعة دهوك وفي ثلاثة قاعات سينمائية أخرى في مركز «مازي مول» في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.