خصر نحيف على طريقة كيم كاردشيان

اشتهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان برشاقة جسدها، لا سيَّما خصرها النحيف، حيث استطاعت أن تُغيِّر معايير الجسم المثاليّ، لتصبح عارضات الأزياء النحيفات خارج إطار المنافسة!

تبذل كيم كاردشيان مجهودًا للحفاظ على نحافة خصرها، ومؤخرتها المشدودة، من من خلال المواظبة على ممارسة التمارين الرياضيّة.

تمرين كيم كاردشيان

في هذا الإطار، كشفت مدربة اللّياقة الأمريكيّة الشهيرة فيكي جاستيز عن السرِّ الحقيقيّ لقوام كردشيان، وسمَّت تمرينًا رياضيًّا منزليًّا لا يحتاج إلى الحرفة أو المهارة، كما لا يتطلَّب أداءه سوى إلى دقيقة. يُعرف هذا التمرين بـStomach Vacuum، وهو يُركِّزعلى عضلات البطن العميقة، ويشدُّ الخصر والبطن. يهدف هذا التمرين إلى شفط البطن إلى الداخل، مع الشهيق، ثمّ ترك العضلات على حريّتها مع الزفير. وتنصح المدربة فيكي بالبدء بأداء هذا التمرين لخمس ثوان، ثمّ الوصول إلى عشرين ثانية، مع تكراره لمرَّات عدة بحسب القدرة.

سر خضر كيم كاردشيان النحيف

في كلّ مرّة ستُطبِّقين التمرين المذكور آنفًا، ستزيد قدرتكِ على جذب العضلات إلى الداخل. وللحصول على أفضل النتائج، قومي بتنفيذ التمرين، وقوفًا، فيما عضلات الظهر مستقيمة، ومرّة أخرى، مستلقاة على الأرض، وثالثة في وضع القرفصاء. وفي كلّ الأوضاع، ستلاحظين أنَّ ثمة قوّة في داخلكِ ستساعدكِ في تنفيذ التمرين، بكفاءة وحرفيَّة.