صحيفة: قتلى وتدمير مستودعات بقصف سعودي لمواقع إيرانية على الحدود العراقية

كشفت صحيفة “اندبندنت عربية” أن مقاتلات سعودية شاركت في استهداف مواقع لـ”ميليشيات إيرانية” في منطقة البوكمال السورية الحدودية مع العراق، وتحدث المصدر عن “عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات.”

ونقلت الصحيفة عما وصفته بالمصدر الغربي الذي رفض الكشف عن اسمه قال إنه “تم رصد مقاتلات سعودية إلى جانب مقاتلات أخرى تغير على منشآت ومواقع للمليشيات الإيرانية، وخاصة التابعة لـفيلق القدس في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية، وتدمر مستودعات وبطاريات صواريخ وقاعدة للمسيرات يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها لضرب أهداف سعودية أخرى بعد استهداف أرامكو.”

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن تحليق لطائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق منطقة البوكمال والمناطق التي تقع تحت سيطرة فصائل مقربة من ايران في تلك المنطقة خلال اليوم الأربعاء، وأن هذه الطلعات تبدو استكشافية ولتصوير ومعاينة مواقع كما تقول المعلومات.

وأوضح المصدر لإندبندنت عربية أن “التحالف الدولي للحرب على الإرهاب يعمل في الآونة الأخيرة ليس فقط لاستهداف داعش وما تبقى من هذا التنظيم، وإنما استهداف الجماعات المصنفة إرهابية مثل فيلق قدس ومليشيات عراقية وإيرانية مختلفة فاعلة في سوريا والعراق وغيرها من المناطق.”

ويتوقع في حديثه أن هذا الرد، والمشاركة السعودية قد تكون رسالة ورد تحذيري بعد استهداف طهران لمنشآت نفطية حيوية في مدينة بقيق وهجرة خريص السعوديتين.

يذكر في هذا السياق أن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر أخرى أكدت أن طائرات مجهولة استهدفت منطقة البوكمال فجر أمس الثلاثاء ودمرت عدداً من المواقع التابعة لمليشيات إيرانية ومستودعات أسلحة وصواريخ.