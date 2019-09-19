بعد ان رفعت السعودية شعار نقل الحرب الى داخل ايران ، انتقلت الحرب الى عُقر دارها ، لان نافخ النار سيكتوي بها حتما ….

كيف تحولت صفقة القرن التي تبنتها الرياض وتل ابيب الى # صفعة القرن؟؟؟ كيف استطاع الحوثيون على قلب كل البديهيات والمسلمات في المنطقة باسلحة بدائية امام التطور الامريكي السعودي الهائل ؟؟؟ ،

بضعة الاف من الدولارات تكلفة الطائرات المسيرة ( سلاح الفقراء ) انتصرت على منظومة الباتريوت والتكنلوجية الامركية التي كلفت الرياض مئات المليارات ،

هكذا تغيرت المعادلات في المنطقة وقُلبت البديهيات العسكرية التي كانت سائدة لعقود ،،

توازن الرعب الذي فرضه حزب الله على اسرائيل وضربة الحوثيين الموجعة للرياض جعلت الجميع امام حقائق صادمة ،

ففي الوقت الذي تُسقط فيه ايران احدث مُسيَّرة امريكية لمجرد دخولها الاجواء الايرانية تعجز الرياض بكل اسلحتها الامريكية المتطورة عن حماية اهم منشآتها او اكتشاف عدد كبير من الطائرات اخترقت اجوائها لمئات الكيلومترات ,,

دروس في السياسة والامن والدفاع ،،

دروس في الكرامة الوطنية وقدرة الشعوب على الانتصار ،

بغض النظر ، اتفقنا او اختلفنا مع ايران ،،

فهي دولة محترفة وتوصل رسائلها بطريقة ذكية جدا ،

واستطاعت بامكانياتها الذاتية ان تعطي دروسا في الدبلوماسية والدفاع وادارة الازمات ، ، لذلك كسبت المنازلة ووضعت واشنطن والرياض في زاوية ضيقة ،

،،انتهت اسطورة السلاح الامريكي الذي لايُهزم كما سقطت اسطورة الجندي الاسرائيلي الذي تركة موقعه وسلاحه وهرب ،،

اعتقد ان الاحداث الاخيرة في المنطقة ستُعجل في صناعة السلام ،

لان قوة الردع وتوازن الرعب والارادات الوطنية هي من تصنع السلام الحقيقي وليس الانبطاح والمحميات وشراء الامن والولاءات ،،

ومن يُسمعُ الصمْ ؟؟؟

ابو فراس الحمداني