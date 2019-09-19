في مبارتين وديتين ثلاثة اهداف مصرية في الشباك الهولندية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

قبل الخوض ببعض تفاصيل مباريات فريق ( Top Talents ) بكرة القدم التي يجريها حاليا في معسكره التدريبي في مدينة ايندهوفن الهولندية برعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية وتنظيم شركة سيمو سبورت المصرية – الهولندية وبالتعاون مع الاندية الهولندية لابد من الاشارة الى مستوى الاعداد النفسي والبدني لابطال مصر الواعدين .

هنا اود ان اذكر ومن خلال متابعتي المتواصلة مع فريق العمل للمشروع الوطني لرعاية الموهوبين فى كرة القدم (Top Talents) للمرحله السنية من 10 وحتى 18سنه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الشركة المصرية الهولندية افريكانو سيمو سبورت لرعاية الموهوبين فى كرة القدم ومنذ اول لقاء مع ادارة هذا المشروع برئاسة السيد محمد حسن رئيس مجلس شركة سيمو سبورت المصرية – الهولندية في مؤتمر صحفي كان في احد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة الذي حضره العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاعلامية والثقافية والرياضة وتواجد الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون مراكز الشباب وكذلك المدربين الهولندين والهدف من المشروع هو اكتشاف الموهبين وعن محمد صلاح جديد .

كما كان هدف فريق العمل هو توفير كل الامكانيات المتاحة لمن وقع عليهم الاختيار لتمثيل مصر في هذا المشروع الوطني واعداد خطة عمل دقيقة للوصول بنجوم مصر الواعدين الى تحقيق احلامهم بالاحتراف الكروي .

والذي اسعدني جدا متابعة فريق العمل للمشروع الوطني المتواجد حاليا ممثلا بالدكتور احمد جمعة مبارك معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية رئيس البعثة والسيد محمد حسن رئيس الشركة وبقية الاشقاء في الجهاز الفني والاداري في هولندة بانهم يقفون مع اللاعبين جميعا ويدعمونهم نفسيا ويشرفون على تدريبهم ويوجهونهم باسلوب قيادي وتربوي رفيع المستوى مما يدفع اللاعبين لتقديم كل الامكانيات المتاحة لانجاح المهمة الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد .

وهذا تجسد فعلا اليوم حين تمكن نجوم مصر تحت( 15 ) عام من التغلب على فريق ( PSV) الهولندي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت بينهما في مدينة ايندهوفن .

ومثل الفريق المصري(Top Talents) كل من (معاذ ابراهيم -احمد عامر -احمد عجوه – احمد خميس – عبدالله يونس – عبد الرحمن ربيع -اسماعيل ابراهيم – محمد ابراهيم – نور عوض – خالد محمد – خالد محمد حسن )

وقدم لاعبوا مصر تحت عام 15 عرضا متميزا تفوقوا فيه على لاعبي (PSV ) خلال شوطي المباراة واستطاعوا ان ينهوا نتيجتها من الشوط الاول الذي كان لمصحة مصر بهدفين مقابل هدف واحد للاصدقاء حيث سجل الهدفين اللاعبين نور عوض ومحمد ابراهيم .

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريق (Top Talents ) تحت 19 عام وفريق ( Sc mifano) الهولندي خرج الفريقان حبايب ونتيجة اللقاء تشير الى تعادلهما بهدف واحد لكل منهما سجل للفريق المصري اللاعب الواعد ممدوح خلف الله .