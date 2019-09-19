مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً ويصدر عدداً من القرارات

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الاربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني.

في مستهل الجلسة، جرى النقاش حول التنظيم والتنسيق في المنافذ الحدود لإقليم كوردستان، حيث تقرر تشكيل لجنة خاصة من الوزارات والجهات المعنية من أجل ربط المنافذ الجمركية بهدف تنظيمها وتحسين عملها.

وفي الفقرة الثانية، بحث الاجتماع القروض الزراعية للفلاحين، وتمت الإشارة إلى أن عدد المستفيدين منها بلغ 8868 فلاحاً ومزارعاً بمبلغ إجمالي قدره 222 ملياراً و533 مليون دينار.

وبهذا الصدد، وجه مجلس الوزراء، كلاً من وزيري الزراعة والموارد المائية، والمالية، بتقديم كل ما يتطلب من تسهيلات قانونية لاستئناف منح القروض وبما يتماشى مع الوضع المعيشي للفلاحين.

وفي الفقرة الثالثة من الاجتماع، تمت مناقشة المسودة الثانية للخطة التشريعية للحكومة في إطار البرنامج الحكومي، وعلى ضوء ذلك تقرر تشكيل لجنة قانونية تضطلع بمهام تحديد مشاريع القوانين ذات الاولولية تمهيداً لدراستها وإرسالها إلى البرلمان لتشريعها في الفصل التشريعي الحالي.

وفي ختام الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء آلية سن قانون حماية الملكية الفكرية بالشكل الذي يتلاءم فيه مع المعايير العالمية بهدف حماية الملكية الفكرية في مجالات الفن والزراعة والتجارة والصناعة، وتقرر الإيعاز إلى الوزارات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأن ذلك.