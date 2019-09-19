نائب عراقي: المؤسسة العسكرية فاسدة ويجب تعديل الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا

قلل عضو مجلس النواب العراقي رياض المسعودي، اليوم الخميس، من إمكانية الانتقال المباشر من واقع التسليح الحالي إلى منظومة الدفاع الروسية (S-400)

وقال المسعودي في حديثه إن «تحول العراق من مستوى تسليح بسيط إلى مستوى متقدم جداً عبر شراء منظومة الدفاع الروسية (S-400) أمر مستحيل في الوقت الحالي».

وأشار المسعودي إلى «ضرورة التدرج والتخطيط الواضح والاستراتيجية بعيدة المدى للوصول إلى هذه المرحلة»، مضيفاً أن «من حق الحكومة تنويع مصادر التسليح ولكن ليس بهذه الصورة؛ إذ مازالت المؤسسة العسكرية من أكثر المؤسسات التي تشوبها الفساد»، حسب رأيه.

رياض المسعودي

وتابع «الموضوع يتطلب قرارات صعبة واتفاقيات على مستوى رؤساء الحكومات»، مشيراً إلى أن «تركيا عانت كثيراً إلى أن تمكنت من شراء المنظومة الروسية رغم كونها جزء من حلف الناتو».

واقترح المسعودي اعتماد دول أخرى غير روسيا في تطوير المنظومة الدفاعية، لاسيما منظومة الرادارات وصواريخ أرض – جو والطائرات الدفاعية.

وشدد المسعودي على ضرورة تفعيل الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بما يخدم مصلحة العراق، أو تعديلها في حال لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية لصالح العراق.