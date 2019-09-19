وزير الهجرة يلتقي عددا من النازحين والعائدين ويستمع لهم ويوجه بتلبية طلباتهم

ضمن سلسلة لقاءاته الدورية بفئات عناية الوزارة ..

التقى وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى اليوم عددا من المواطنين من فئات عناية الوزارة من النازحين والعائدين من العوائل الهشة وذوي الإعاقة والأمراض المستعصية في مقر الوزارة ببغداد .

وقال السيد الوزير خلال لقاءه مع ارباب تلك العوائل ان ” هذه اللقاءات تأتي وفاء لتلك للعوائل والاطلاع على أحوالهم والوقوف بجانبهم ومؤازرتهم في ظل الأزمات التي مرت بها هذه الشريحة ” .

هذا واستمع الى مشاكلهم ومعاناتهم وابرز احتياجاتهم، الى جانب مناقشة طلباتهم مع مدراء عامي دوائر شؤون الفروع و الدائرة الادارية و المالية في الوزارة ، كما ووجه بمتابعة معاملاتهم وشمولهم بالخدمات والمنح التي تقدمها الوزارة وفق الضوابط والتعليمات ، فضلا عن مراعاة الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية واهتماما خاصا سيما ذوي الأمراض المزمنة والمستعصية والتي تحتاج إلى عمليات تداخل جراحي .

قسم الاعلام