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إقالة زيدان تكلف ريال مدريد 80 مليون يورو

يعيش الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فترة صعبة في ولايته الثانية على رأس الطاقم الفني للفريق وخصوصًا بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان في بداية المشوار في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح مستقبل زيدان غير مضمون في ريال مدريد حيث بدأت تظهر أخبار حول المرشحين لخلافته ويتصدرها حاليًا عدة مدربين كاللاعبين السابقين تشابي ألونسو وراؤول غوانزاليس والبرتغالي جوزيه مورينيو.

وحسب صحيفة ”سبورت“ فإن قرار إقالة المدرب الفرنسي يكلف إدارة ريال مدريد 80 مليون يورو شاملة الضرائب.

ووقع زيدان بعد عودته عقدًا لمدة 3 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون يورو كراتب سنوي وفي حال إقالته فالفريق مضطر لدفع كل رواتب العقد البالغة 39 مليون يورو بالإضافة للضرائب على المبلغ والتي سترفع القيمة الإجمالية إلى 80 مليون يورو.

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