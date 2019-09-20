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اتلاف 21 طنا من البيض غير الصالح للاستهلاك البشري في مدينة بكوردستان

اعلنت قائممقامية قضاء كلار مركز ادارة كرميان باقليم كوردستان، الخميس، عن اتلاف 21 طنا من البيض غير الصالح للاستهلاك البشري من اسواق القضاء.
وجاء في بيان للقائممقامية ان جرى باشراف رئيس اللجنة العليا المشتركة في قائممقامية كلار سيروان حسن وبحضور اعضاء لجنة الاتلاف اسو عبدالله وجلال نامق اتلاف 21 طنا من البيض غير الصالح للاستهلاك البشري مكون من 900 علبة كارتونية كبيرة.
واضاف البيان ان هذا البيض تم فحصه من قبل بيطرة كرميان وتبين انه غير صالح للاستهلاك البشري.
واوضح ان هذا البيض تمت مصادرته من قبل قوات الاسايش في احدى نقاط السيطرة في كلار، موضحا ان لجان تابعة لقائممقامية كلار قام باتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

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