الزيدي: لجان لإعداد جدول بمبيعات نفط الاقليم منذ 2014.. وقلق بشأن التعداد

كشف قيادي في تيار الحكمة الوطني، عبد الله الزيدي، عن تشيل لجان لحسم الخلاف النفطي والموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.

وقال الزيدي في تصريح صحفي، ان “الخلافات بين بغداد وأربيل ليست بالجديدة وتفجرت بعد 2014 ووجدتا لها حلا في موازنة 2019 على ان تدفع جميع رواتب الاقليم على ان يسلم 250 الف برميل من النفط الخام الى سومو وهنا تفجرت مشكلة جديدة”.

وأضاف “هنالك لجان تشكلة تعنى بعدة ملفات فيها اولويات وفيها خصوصية مثلا الاحصاء السكاني هل سيجري هنالك إحصاء ام تعداد سكاني” مبينا ان “التعداد أسهل وأيسر من الإحصاء العام وهو موضوع نقاش وسيتم الاتفاق عليه”.

وأشار الزيدي الى “الموازنة في 2020 وكيف سيتم تحديد الأموال ولا زال هناك لغط حول 250 الف برميل حتى الان” كاشفا ان “لجان مالية من المركز والاقليم ستتشكل وتعد جدولاً من عام 2014 الى سنة 2018 بماذا تم دفعه وتخصيصه من بغداد الى الاقليم وما الذي دفعه الاقليم الى بغداد وكم باع الاقليم من نفط في كل عام وهذا سيتم الحق منه في وزارات النفط والمالية والتخطيط لدى الجانبين”.

وتابع، انه “وبعد عدم فهم النصوص بشكل ثنائي نلجأ الى المحكمة الاتحادية وقراراها بات وملزم للجميع وفق الدستور ولكن المشكلة في الاقليم احيانا ان تفسيراتهم للدستور تختلف عن بغداد والبعض طلب تدخل الأمم المتحدة وبغداد رفضت تماماً وهو مطلب قديم وليس جديداً”.

وقال “اعتقد ان ليس لنا حلاً الا بالالتزام بالدستور وعلينا الاحتكام بقرارات المحكمة الانحادية وتفسيراتها لنصوص القانون والدستور”.

يشار الى ان بغداد تترقب وفداً رفيعاً من حكومة اقليم كردستان لبحث وحسم خلافات تتعلق بالموازنة والبيشمركة وملف النفط والمناطق المتنازع عليها والمنافذ وغيرها.انتهى