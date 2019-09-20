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السليمانية تمنع مرور فئة من مركبات الحمل في شارع رئيس

اصدرت مديرية مرور السليمانية قرارا بمنع عبور الشاحنات وسيارات الحمل التي تزيد حمولتها عن 4 طن من السير في طريق الستيني (محمود الحفيد) في المدينة.

وقالت المديرية في بيان لها انها تنوه سائقي الشاحنات وسيارات الحمل والتي تزيد حمولتها عن 4 طن، الى انه يمنع عليها السير في طريق محمود الحفيد ابتداءً من يوم السبت الموافق 21-9-2019 ومن الساعة الـ 7:30 الى الساعة 8:30 صباحا وبشكل يومي عدا ايام الجمعة والعطل الرسمية.

واشارت المديرية الى ان القرار يأتي من أجل المصلحة العامة وللتقليل من الازدحامات المرورية مع بدء السنة الدراسة الجديدة وذلك حفاظات على سلامة المواطنين.

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