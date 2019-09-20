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العراق يرفض الانضمام الى التحالف الدولي لأمن الملاحة

عبرت وزارة الخارجية العراقية يوم الخميس عن رفضها للانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية في الخليج.

وكانت كل من السعودية والامارات قد اعلنتا مؤخرا عن الانضمام لذلك التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح صحفي اليوم، ان “حماية الخليج تقع على عاتق الدول المطلة عليه”.

واضاف قائلا “لن ننضم لأي قوة دولية لحماية الممرات المائية بالخليج ونرفض المشاركة الإسرائيلية فيها”.

وظهرت فكرة تشكيل التحالف الدولي، في التاسع من يوليو الماضي، حين أعلن وقتها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، عمل واشنطن على تشكيل هذا التحالف.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

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