العراق ينفي طلب السعودية تزويدها بالنفط

نفت شركة النفط الوطنية العراقية “سومو”، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تقديم المملكة العربية السعودية طلبا إلى الشركة لتزويدها بالنفط الخام.

وبينت الشركة أن لا وجود لهكذا طلب أو اتفاق بين الجانبين العراقي والسعودي، وجاء النفي تعقيبا لما أوردته قناة تلفزيونية مقربة من حزب الله، حسب سكاي نيوز عربية.

وكانت السعودية قد نجحت في تبديد مخاوف السوق العالمية للنفط، بتصريحات وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، مساء الثلاثاء، بعد الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة “أرامكو” شرقي المملكة.

وجاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان لتؤكد عودة الإمدادات البترولية إلى ما كانت عليه، قبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة “أرامكو” شرقي المملكة.