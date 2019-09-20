Posted on by

المرجعية تدعو لبذل جهود مضاعفة لإستثمار طاقات الشباب

شدد ممثل المرجعية الدينية العليا، أحمد الصافي، على بذل جهود مضاعفة لإستثمار طاقات الشباب.

وقال الصافي في خطبة الجمعة، ان “التعويل على الشباب أمر في غاية الأهمية، فالشاب لديه طاقة لابد من استثمارها بالشكل البناء والصحيح”.

وأضاف ان “الزمن يمضي ولا يعود وعلى الانسان ان يبذل جهداً مضاعفاً لتعويض ما فاته وربما لا يتوفق بسبب الظرف”.

وأكد الصافي “لسنا في حال نستطيع ان نرجع الزمن وما فت ولابد ان نهيء انفسنا على ان لا نفرط في الوقت ويكون الانسان في حالة من اليقظة ولابد ان يتعلم وان يتأمل ويحدد بعض ما يريد فالبعض لديه ضبابية في تحديد ما يريده”.

وبين ان “رجاحة العقل مطلوبة للشاب وان ينمي عقله ولا يستسلم للركود والكسل والضجر بل ينمي عقله فسيحصل على وضوح للرؤية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close