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امنية ديالى تحدد موعد عودة صيد الاسماك في بحيرة حمرين

أكدت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الخميس، أن بحيرة حمرين اصبحت خارج دائرة الخطر الامني.

وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني في حديث  إن “الحشد الشعبي نجح على مدار الاشهر القليلة الماضية، من اعتماد ستراتيجية امنية في محيط بحيرة حمرين (65 كم شمال شرق بعقوبة)، أسهمت في تأمين ضفافها ومنع خلايا داعش من التسلل خلالها بين المناطق”.

وبين الحسيني، أن “اجتماعاً امنياً سيعقد في تشرين الاول المقبل، مع القيادات الامنية، بمختلف عناوينها من اجل حسم قرار عودة صيد الاسماك، باعتبارها مهنة للكثير من العوائل، لاسيما في المناطق القريبة من البحيرة”.

واعتبر رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، “خروج بحيرة حمرين من دائرة الخطر الامني انجاز امني للحشد الشعبي الذي دفع دماء زكية من اجل تأمين اكبر خزين مائي في ديالى، ومنع تحول البحيرة الى بؤرة وملاذ للخلايا النائمة، خاصة وان البحيرة تقع في قلب حوض حمرين ويحيط بها من 3 جهات”.

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