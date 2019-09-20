بعد رفعها حالة الاستعداد القتالي للجيش .. الكويت ترفع درجة التأهب الأمني في موانئها

قررت الحكومة الكويتية ، اليوم الجمعة ، رفع المستوى الأمني لمرافق الموانئ من 1 إلى المستوى 2.

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان، إن القرار الوزاري الذي حمل رقم “448” ينص على رفع المستوى الأمني لمرافق الموانئ للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية.

وأضافت المؤسسة أن القرار “يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والموانئ”.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وكانت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي اعلنت امس الاول رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش “ضمن الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة”.

وذكرت (رئاسة الاركان) في بيان صحافي ان ما تم مشاهدته او سماعه امس الاول كان من ضمن تلك الاجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الخامسة عصرا .

بالتزامن دعت الحكومة الكويتية مواطنيها الى استقاء المعلومات لاسيما المتعلقة بالاوضاع التي تمر بها المنطقة واعتمادها من الجهات الرسمية في الدولة “منعا لنشر او تداول شائعات او معلومات مدسوسة”.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في تصريح صحافي امس الاول ان اعلانا صدر من الجيش في وقت سابق من يوم امس الاول حول الاجراءات الامنية والاحترازية المتخذة بشأن اوضاع المنطقة حفاظا على امن البلاد وسلامة اراضيها.

واضاف المزرم ان مثل هذه الاوضاع يصاحبها شائعات ومعلومات مغلوطة تندس وتنتشر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من الوسائل “لذا ندعو الجميع من دون استثناء الى الحصول على المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية لاسيما “كونا” وحسابات وزارات الدولة في مختلف وسائل التواصل”.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بعدم الالتفات الى اي شائعات او معلومات مدسوسة او المساعدة في نشرها والاعتماد على المصدر الرسمي والمسؤول سواء من المتحدثين الرسميين او الجهات الرسمية في الدولة.