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بومبيو: سنزيد عقوبات إيران لمنعها من تزويد ميليشياتها في لبنان والعراق بالصواريخ

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا في المنطقة، لكن إيران تواصل تهديداتها بالحرب، مشددا في الوقت نفسه على أن العقوبات الأميركية على نظام طهران ستشتد.
وأضاف بومبيو “رأينا ما حصل عندما تم الاعتداء على أكبر شركات الطاقة في العالم”، في إشارة إلى الاعتداء الذي طال معملي شركة أرامكو السعودية النفطية، الأسبوع الماضي.
وتابع وزير الخارجية الأميركي “نحن لا نزال نعمل على إنشاء تحالف، ونرى أن وزير الخارجية الإيراني يحاول تهديد العالم، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إيجاد حل سلمي”.
وبين “سنزيد العقوبات على إيران لمنعها من تزويد ميليشياتها في لبنان والعراق بالصواريخ”
ويشير بومبيو إلى تهديدات أطلقها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق الخميس، بـ”حرب شاملة” في حال توجيه ضربة عسكرية ضد إيران.
وجاء تصريحات الوزير خلال كلمة للصحفيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي وصل إليها في وقت سابق ضمن جولة في المنطقة لبحث تداعيات الاعتداء على معملي أرامكو، السبت الماضي.

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