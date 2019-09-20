تعهد مشروط للإقليم في تسليم 250 الف برميل من النفط

اقترحت حكومة اقليم كردستان، على بغداد تسديد ديونها البالغة 24 مليار دولار، مطالبة بتخصيص 63 مليار دينار لقوات البيشمركة، متعهدة بضمان إرسال المبالغ المالية من ورادات بيع النفط والبالغة 250 الف برميل وبشكل يومي.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني حسن آلي، في تصريح صحفي، ان “المسؤولين في حكومة اقليم كردستان طالبوا الوفد الحكومي الذي زار الاقليم، بحصة اقليم كردستان من الموازنات الاتحادية للاعوام 2014، 2015، 2016، 2017، و2018، والذي تم استقطاعه في عهد رئيسي الوزراء نوري المالكي وحيدر العبادي”.

وأشار الى ان “الاقليم اقترح على الحكومة الاتحادية أيضاً بدفع ديونها وأجور الشركات النفطية والبالغة 24 مليار دولار”.

واضاف، ان “أربيل دعت الحكومة في بغداد، الى رفع نسبة حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2020، الى 17 بالمئة،” لافتا الى ان “الاقليم تعهد بإرسال الواردات المالية عن بيع 250 الف برميل من النفط وبشكل يومي”.

وتابع ان “وفد الحكومة الاتحادية ومسؤولي الاقليم، بحثا تطبيق عدد من المواد الدستورية، اهمها تفعيل المادة 140، وتطبيع الاوضاع في المناطق المستقطعة من الاقليم، وكذلك تخصيص مقاعد دورات كلية الطيران لضباط قوات البيشمركة وصرف المبالغ المالية لوزارة البيشمركة والبالغة 63 مليار دينار، منوها انه لم تصل اية تخصيصات من المبالغ المالية تلك”.

ووصل رئيس الجمهورية، برهم صالح، يوم الثلاثاء المنصرم، في زيارة رسمية الى مدينة اربيل، وعقد اجتماعات مع المسؤولين في الاقليم حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، بحث خلالها المشاكل المالية بين حكومتي الاقليم والمركز وعقد اجتماعا مع مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان ونائبه قوباد طالباني.

كما وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على رأس وفد رفيع يوم أمس الخميس الى اربيل، اذ تم استقباله من قبل رئاسة برلمان كردستان، فيما تتركز المباحثات بين الجانبين حول سبل حل المشاكل العالقة بين بغداد والاقليم.انتهى