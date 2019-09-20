صحة ذي قار تعلن حصيلة قتلى وجرحى مشاجرة داخل مجلس عزاء

اعلن مدير العمليات الطبية وطب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار يوم الخميس عن مقتل واصابة 9 اشخاص بنزاع اندلع داخل مجلس للعزاء في احدى مناطق المحافظة.

وقال الدكتور صلاح غياض في بيان اليوم ان “نزاعا عشائريا في سوق الشيوخ تسبب بمقتل ٥ اشخاص واصابة ٤ اخرين تم نقلهم من قبل مركز الاسعاف الفوري في سوق الشيوخ الى مستشفى السوق العام ومن ثم الى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.

ونوه غياض الى الاستجابة السريعة من قبل الاسعاف الفوري ووصولهم لمكان الحادث اثناء المشاجرة وانقاذ حياة المصابين”.

وكانت الشرطة العراقية وشهود عيان قد افادوا في وقت سابق من اليوم ان ما لا يقل عن ستة اشخاص قُتلوا في نزاع عشائري اندلع في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مصدر في الشرطة وشهود عيان نزاعا عشائريا مسلحا اندلع داخل مجلس للعزاء في قضاء گرمة بني سعيد في ذي قار.

واضاف المصدر والشهود ان النزاع ادى الى مقتل ثلاثة اشقاء من اهالي السماوة كانوا حاضرين لأداء مراسم العزاء وهم كل من: يحيى خشن السراي، وعلي خشن السراي، وحيدر خشن السراي، مشيرين الى مقتل طفل وشخصين اخرين ايضا.

وتابع المصدر والشهود ان النزاع اسفر عن اصابة اثنين اخرين بجروح، من دون تفاصيل اخرى.