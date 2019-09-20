طرق خسارة الوزن الزائد بسرعة على طريقة النجمات

الوزن الزائد، مشكلة تعاني منها كثيرات، ولا سيَّما بعد الإجازة الصيفيَّة. إليكِ، بعض الطرق التي اختبرتها النجمات لخسارة الوزن، في الآتي:

بيونسيه

بيونسيه خسرت 26 كيلوغرامًا خلال 3 أشهر

من المعروف أنّ المغنيّة الشهيرة بيونسيه تخسر كيلوغراماتها الزائدة بسرعة، ثمَّ لا تلبث أن تسترجعها خلال مدّة قصيرة. بعد ولادة ابنتها، أشارت خلال حديث صحافي إلى أنها اتبعت نظامًا غذائيًّا ساعدها في خسارة الوزن الذي اكتسبته خلال فترة الحمل، حيث قالت إنَّها امتنعت عن تناول اللحم الأحمر، واستهلكت الكثير من الأسماك، واستبدلت بالمعجنات وبالأرز الكينوا. كما لفتت إلى أنها تناولت خلال وجبة الفطور البيض المخفوق مع الخضراوات، وشربت كميَّةً كبيرةً من الماء على امتداد النهار. وبذا، تمكَّنت من التخلّص من 26 كيلوغرامًا في غضون ثلاثة أشهر.

فيكتوريا بيكهام: النحافة أوَّلًا

فيكتوريا بيكهام

يعرف الجميع أن زوجة اللاعب الشهير دايفيد بيكهام تفعل كلّ ما في وسعها كي لا تكتسب الوزن الزائد، حتَّى خلال مراحل حملها. إلَّا أنّ فيكتوريا بيكهام لا تحتفظ بأسرارها لنفسها، بل تنشر بعضًا منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اتبعت أخيرًا الرجيم القلوي، الذي حظي أيضًا باهتمام من قبل نجمات الغرب، مثل: جنيفر أنستون وغوينيث بالترو. وقد تحدثت عن فوائد هذه الحمية عبر «تويتر»، فأشارت إلى أنها تساهم في تخليص الجسم من السموم، وتقوم على تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الحامض والسكّر والملح، لأنَّ المكونات المذكورة تخلّ بتوازن الجسم، وتعمل على تدمير خلاياه. وكشفت أيضًا أنها تمتنع عن استهلاك الأطعمة الدهنية.

كيم كارداشيان: التحكّم بالطعام

كيم كارداشيان

اعترفت نجمة تلفزيون الواقع ذات يومًا عبر المدونة الخاصة بها بأنها أولت اهتمامًا كبيرًا لنظامها الغذائي، خلال فترة حملها وبعدها، علمًا بأنَّها لا تحرم نفسها من الاستمتاع بتناول الأطعمة التي تحبّ. فهي تعشق المُثلَّجات، إلا أنَّها لا تأكلها بكمية كبيرة. وقد أشارت إلى أنَّها تركز على تناول الطعام الصحي الذي يُعزِّز عمليَّة الأيض لديها، وتُداوم على ممارسة الرياضة.