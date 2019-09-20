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عشرات اللاجئين العراقيين يعودون من تركيا عبر اقليم كوردستان

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الخميس عن عودة (158) لاجئا عراقيا من الاراضي التركية الى بلادهم العراق عن طريق منفذ ابراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو في محافظة دهوك.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع والمتحدث الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير في بيان اليوم ان ” الوزارة مستمرة بتنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية الاسبوعية) للاجئين للعراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية “.

وبين ان كوادر ممثلية الوزارة في اقليم كوردستان ومكتبها في دهوك بالتنسيق مع مكتب ادارة الازمات المشتركة (jcc) في دهوك وقوات امن منفذ ابراهيم الخليل نقلت العراقيين العائدين من تركيا وعن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد .

وتابع جهاكير ان هؤلاء اللاجئين كانوا متواجدين في المحافظات التركية (انقرة ، سامسونك وجروم ) .

واشر الى ان ” عودتهم نظمتها الوزارة بالتنسيق مع السفارة العراقية بالعاصمة التركية (انقرة) ، إذ ان انطلاقة عودتهم بدات من العاصمة التركية وعن طريق زاخو الى داخل البلاد حيث مناطق سكناهم الاصلية ” .

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