منظمة حقوقية: ميليشيات المعارضة زادت وتيرة سرقاتها في عفرين مقارنة بالعام الماضي

قالت منظمة حقوقية سورية، الخميس، إن ميلشيات المعارضة السورية الموالية لتركيا تستمر في نهب وسرقة موسم الزيتون هذا العام بوتيرة أكبر من العام الماضي الماضي، لافتة إلى استمرار اختطاف المدنيين الكورد للحصول على الفدية .

الانتهاكات في ناحية شيه:

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان : «أقدمت مجموعة من العناصر المسلحة التابعة لفصيل السلطان سليمان شاه العمشات بتاريخ 18/09/2019 على خطف عدد من المواطنين من قرية سنارة التابعة لناحية شيه والتي يسيطر عليها فصيل الوقاص واقتيادهم إلى جهة مجهولة بتهم وحجج واهية بغية تحصيل الفدية لقاء إطلاق سراحهم، وهم كل من: حنان محمد أحمد، زيبار علي علو (35 عاماً)، علوش محمد جركو (37 عاماً)، شيفار مصطفى سعدو (25 عاماً)».

الانتهاكات في ناحية بلبل:

وأضافت المنظمة «قام المدعو صبري سكران قائد فصيل الحمزات المسيطر على قرية شنكيلة بضمان أملاك المواطنين في بلدو بلبل بحجة انتمائهم إلى تنظيم PYD، كما يقوم المدعو أبو أحمد مسؤول المقر الأمني في القرية بخطف الشبان الذين يقل أعمارهم عن 35 عاماً بتهم وحجج واهية بغية ابتزاز الأهالي وإجبارهم على دفع الفدية لقاء إطلاق سراحهم فيما بعد».

وأردف البيان «يقوم قائد الفصيل المسمى (رجال الحرب) في قرية خلالكا بجمع الوكالات الممنوحة للمواطنين الكورد ومصادرتها وعدم الاعتراف بها، وإقراره أمام مرأى عدد من المواطنين بأحقيته لجني المحصول».

وأشار إلى أنه «لا تزال حملة قطع الأشجار مستمرة من قبل العناصر المسلحة والمستوطنين على قدم وساق بغية بيع الحطب في الغابات المحيطة بالقرى التابعة لناحية بلبل وصولاً لقطع أشجار الزيتون، في مركز الناحية وقرية بيلان ووشيخورزه».

الانتهاكات في ناحية شيراوا:

وقالت المنظمة في بيانها: «أقدمت مجموعة من العناصر المسلحة مجهولة الهوية بتاريخ 17/09/2019على سرقة ستة رؤوس من الأبقار يقدر ثمن كل بقرة بمبلغ 1 مليون ليرة سورية في قرية باصوفان عائدة ملكيتها للمواطن بركات عزت سليمان، علما بأن محيط القرية مطوقة بشكل كامل بالحواجز التابعة لفصيل فيلق الشام بقيادة المدعو حمزة أبو زيد ».