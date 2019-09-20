نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي يدعوان لحراك سياسي بين بغداد وأربيل

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال زيارة رسمية يجريها إلى إقليم كوردستان للقاء عدد من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل؛ لحل جميع المشاكل العالقة، ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل خلق أجواء إيجابية تعزز من الشراكة التاريخية بين الطرفين.

من جهته أشار رئيس إقليم كوردستان إلى أن حكومة الإقليم منفتحة للحوار؛ من أجل حل جميع الخلافات العالقة، مؤكدا على التنسيق مع الحكومة الاتحادية.

كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية اعتماد الحوار لتخفيف التوتر وحلَّ المشاكل من أجل تجنب الأزمات.