نيجيرفان بارزاني يبعث جملة رسائل سياسية و”تعليمية” من دهوك

اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة تقديم الدعم لقطاعي التربية والتعليم ليشكلوا نواة لقادة المسشتقبل، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الحوار والمفاوضات مع بغداد اثبت انه الطريق الوحيد لتقدم وتطور العراق والاقليم.

وقال بارزاني في كلمة له بحفل تخرج الدفعة الاولى من طلبة الجامعة الامريكية في دهوك، “انكم محظوظون لاخذ الفرصة في الدراسة في مثل هذه الجامعة التي حرم اباؤكم واجدادكم منها وهم الذين قدموا التضحيات لتنعموا انتم بمثل هذه الاشياء‎”.

واضاف، ان “من واجبنا ان نقدم الدعم لقطاعي التربية والتعليم ليشكلوا نواة لقادة المسشتقبل، سعيد برؤية خريجين من امثالكم، اطالب الشركات بمنحكم فرص للاستفادة من امكانياتكم‎، فانتم تستطيعون ان تطوروا نظم التفكير في هذه البلاد‎. انتم تدفعون كل الموجودين الان ان يطوروا انفسهم هم ايضا‎”.

واشار بارزاني الى التجربة الكورية في كلا طرفيها في ايلائها الاهتمام بالتربية والتعليم والذي كان من نتائجه التطور الحاصل في كوريا‎، فلا يوجد بيت في العالم ليس فيه منتج كوري‎.

وقال موجها كلامه لخريجي الجامعة الامريكية، “‎من واجبكم ان تبدعوا وتنتجوا ومن واجبنا تهيئة الارضية المناسبة لكم، وارجو ان ترسخ هذه الجامعة وكل الجامعات الكوردستان روحية التعايش والسلم في هذا البلد‎”.

وتابع “التقدم في البلاد يحتاج الى الامن والاستقرار ويجب على جميع الاطراف العمل على تحسين العلاقات مع بغداد والحكومة العراقية وحل جميع المشكلات، تجربة كوردستان مع الحكومات المتعاقبة منذ الملكية لحد الى اثبتت ان الحوار والمفاوضات هو الطريق الوحيد لتقدم وتطور العراق والاقليم”.

واكد “من واجب الحكومة الفدرالية والمجتمع الدولي مساندة الامن والاستقرار في الاقليم وتحسين الوضاع في المناطق المتنازع عليها‎”.