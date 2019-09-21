أمريكا تخصص أكثر من 4 ملايين دولار لمواقع اثرية في العراق بينها قلعة اربيل

اعلنت السفارة الامريكية في بغداد يوم الجمعة عن تخصيص بلادها أكثر من 4 ملايين دولار لإعادة تأهيل عدد من المواقع الاثرية في العراق.

وذكرت السفارة في بيان اليوم، مدير مكتب العلاقات العامة في السفارة الأمريكية جون كينكانون والملحق الثقافي آرون سنايب زار المتحف الوطني العراقي والتقوا بوزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عبد الأمير الحمداني لمناقشة دعمنا المستمر لحكومة العراق في جهودها لحماية التراث المحلي والثقافي.

واضاف البيان انه في هذا العام فقط قمنا بتوفير دعم يصل الى أكثر من 4 ملايين دولار من أجل ترميم وتجديد عدة مواقع اثرية منها بوابة عشتار ودير مار جرجس وبوابة بادينان ومعبد لالش وضريح النبي ناحوم وقلعة أربيل.