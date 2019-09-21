أول جمعية للاطباء العراقيين في أستراليا ونيوزيلندا ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية 

بعد تحضيرات واتصالات وتداولات متنوعة امتدت شهورا طويلة وشملت الاطباء العراقيين في الولايات الاسترالية ونيوزلندا تم عصر اليوم الاحد والموافق 15 أيلول 2019 اطلاق الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية في اجتماع حاشد للأطباء العراقيين من مختلف الولايات . حضر الاجتماع عمدة فيرفيلد السيد فرانك كاربوني وعضو البرلمان عن منطقة لفرپول السيد پول لنج وعضو البرلمان عن منطقة فيرفيلد السيد گاي زنكاري فيما اعتذرت عمدة لفرپول السيدة وندي ويلر عن الحضور لسبب طارئ مهنئة الجمعية ومتمنية لها أفضل النجاحات. كما حضر الاجتماع ممثلوا الجمعية الطبية العربية الاسترالية ( د زياد فشخة ، و د ايدي عبيد ) والجمعية الطبية البنانية الاسترالية ( د مصطفى علم الدين و د م غنام و د م مطر ) واتحاد الجمعيات الطبية البنغالية ( د أ شودري ، و د ج شودري ) و د انعام ججو ممثلة ل” لجنة الاطباء ” في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي ، فيما اعتذر ممثلا الجمعية الطبية الهندية والجمعية الطبية الصينية بسبب انشغالات طارئة

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عرافة الحفل كانت للناشط الشاب زياد عبيدي الذي رحب بالحضور وحيا السكان الاصليين وعرف بإطلاق الجمعية ليدعو بعدها اعضاء مكتب الجمعية الطبية لاعتلاء المنصة للتعريف بالجمعية :

– الزميل د منجد المدرس : الذي عاد بالحضور الى التاريخ القديم للعراق مهد الحضارات وانجازات شعبه ثم تحدث عن انشاء اول كلية طب في بغداد وعن بناء النظام الطبي في العراق وصولا الى تدهوره خلال العقود الاخيرة.

– الزميل د احمد الربيعي : الذي ركز على تاريخ العمل المهني بين الاطباء العراقيين منذ تزايد هجرة العراقيين الى استراليا مشيرا الى الدور الريادي ل ” لجنة الاطباء ” في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي التي نظمت العديد من المؤتمرات الطبية وندوات التوعية الصحية لأبناء الجالية العراقية والعربية ، ومع تزايد اعداد الاطباء العراقيين وتنامي حاجاتهم ظهرت الحاجة لاطار يجمعهم الذي تجسد ، بعد جهود كبيرة في ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية “، التي بنيت علي اساس انها :

– شاملة لجميع الاطباء العراقيين .

– لها فروع في جميع الولايات الاسترالية ونيوزلندا.

– ترتبط بعلاقات قوية مع الجمعيات الطبية للجاليات المختلفة ومع الجسم الطبي الاسترالي .

– تبني اواصر فعالة مع الجسم الطبي في العراق (من نقابات للأطباء والبودين العراقي والعربي الخ ).

– تتبنى مهمة رفع الوعي الصحي للجالية العراقية والعربية ومختلف الجاليات.

– الزميلة مريم جوزيف : التي ركزت على اهداف الجمعية وتنوعها بتنوع حاجات الاطباء العراقيين بمختلف فئاتهم والتركيز على المساعدة في تحقيق حاجاتهم عبر المساعدة المباشرة وغير المباشرة :

– اطباء المستشفيات والاطباء المرتبطين ببرامج الاختصاص المختلفة .

– اطباء AMC القادمين حديثا الى استراليا .

– اطباء العائلة .

– اطباء الاختصاص .

– الاطباء العراقيون القادمون الى استراليا في بعثات وزمالات.

– بعدها تقدم الزميل ياسر الخطيب ليقدم اعضاء البورد الذين جرى اختيارهم بعد مداولات عديدة :

مكتب الجمعية :

– أ.د منجد المدرس ، اخصائي امراض العظام والكسور- رئيس الجمعية

– د مريم جوزيف ، اخصائية امراض الشيخوخة – نائب رئيس الجمعية

– د احمد الربيعي ، اخصائي الجهاز الهضمي والناظور- سكرتير الجمعية

– د ياسر الخطيب. اخصائي العظام والكسور – محاسب الجمعية.

– لجنة اطباء الاختصاص:

. أ د مهند جابر – جراح المعدة والكبد والبنكرياس .

. د عماد محمود – اخصائي النسائية والتوليد.

. د وائل الدوري – اخصائي الامراض النفسية.

. د رينوار ريبين – اخصائي امراض الدم.

– لجنة اطباء العائلة

. د فراس جريو

. د مرتضى شوكي

. د علاء المنصور

. د البرت يوسف





لجنة اطباء المستشفيات والمتدربين



. د زينب رضا

. د فادي عزيز

. د زيدون الفلاحي

. د دانيال عقراوي

. د اسامة العبيدي





لجنة الاطباء المتقاعدون

. د سمير يوسف – اخصائي الاطفال

. د وسيم العلوان – اخصائي العظام والكسور

. د بشرى العبيدي – طبيبة العائلة

AMC لجنة اطباء

. د علياء الالوسي.

. د سيف نوري

. د جون بوتاني

. د نور خوكاز

. د عصام الحندولا

ثم قرأ الزميل الخطيب اسماء اعضاء البورد من ممثلي فروع الولايات ( وفقا لدستور الجمعية فإن لكل ولاية 2 -4 ممثلين في البورد ) :

ACT

١ د احمد السامرائي – اخصائي جراحة المسالك البولية

٢. د سلام الخوري – اخصائي التخدير

VICTORIA

١. د ميديا بطرس صليوا – اخصائية النسائية والتوليد

٢. د علي صفا – اخصائي امراض القلب .

٣. د سلوان الصالحي – اخصائي النسائية والتوليد

٤ . د علي الفياض – اخصائي امراض القلب

WEST AUSTRALIA

١. د كريم غانم – جراح الجهاز الهظمي.

٢. د جعفر شحاذة – جراح القلب والصدر.

SOUTH AUSTRALIA

١.د افضل فاضل – اخصائي الاطفال.

٢. د عبد الرزاق موسى – اخصائي طوارئ الاطفال

TASMANIA

١.د غزوان فهمي – اخصائي الطوارئ

٢. د رنا سلمان الجنابي – متدربة في اختصاص الطوارئ

بعدها تناوب على المنصة الضيوف الرسميين الذين اشادوا عاليا بالجمعية الطبية

والحيز لذي تمليه على صعيد العمل بين الاطباء وبين ابناء الجاليات:

. السيد فرانك ماركوني عمدة فيرفيلد

– السيد پول لنج عضو البرلمان عن منطقة ليفربول

– السيد غاي زنكاري عضو البرلمان عن منطقة فيرفيلد.

بعد استراحة الغداء قدم مهندس الكومبيوتر فراند ججوعرضا مفصلا عن موقع الجمعية وابوابه المختلفة و “الدليل الطبي ” الخاص بالجمعية .

بعدها بدأت جلسة حوارية ادارها مكتب الجمعية وشارك فيها بفعالية الكثير من الزملاء الحضور وشملت :

فقرة اسئلة واجوبة حول الجمعية وعملها وآفاقه.

عرض عن مشاكل اطباء العائلة قدمه د فراس جريو.





عرض عن مشاكل اطباء قدمه د سيف نوري



– عرض لنظام خاص بالتأهيل للعمل في المستشفيات تطبقه مستشفى ولونغنغ قدمه الزميل أ د مهند جابر .





مداخلة وافية عن تحرك للجمعيات الطبية البنغالية والهندية والصينية وشاركت في الجمعية الطبية العراقية الأسترالية النيوزلندية عن معالجة مشكلة تشغيل الاطباء الوافدين، قدمها د اياز چودري رئيس الفدرالية الأسترالية للجمعيات الطبية البنغالية.

عرض للمبادرة الانسانية للزميل د احمد السامرائي والشابة سيما سلمان الطالبة في الصف السادس في كلية طب كانبيرا حول مساعدة اللاجئين العراقيين والسوريين في منطقة كانبيرا .

الساعة الاخيرة من الاجتماع كانت مفتوحة للتعارف والتعريف والتواصل بين الزملاء

يذكر ان اطلاق الجمعية الطبية حظي بتغطية الفضائية العراقية بكادرها الذي مثله المهندس دانا كركوكي وفضائية عشتار ممثلة بمدير مكتبها في استراليا المخرج عازي ميخائيل ، كل الامتنان لهم.