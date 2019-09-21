احباط هجوم صاروخي لاستهداف زائري الاربعين في محافظة عراقية

احبطت قوات الحشد الشعبي يوم الجمعة، مخططا لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين الذين يسلكون الطرق الرئيسة بمحافظة ديالى بصواريخ كاتيوشا.

وقال الحشد في بيان اليوم إن قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي عثرت، اليوم، على صواريخ كاتيوشا في قرية يوسف جنوب بحيرة حمرين بمحافظة ديالى حيث كانت جاهزة لضرب الطرق الرئيسة لسير الوافدين الى الامام الحسين وتأدية زيارة الاربعين، فضلا عن هاون 60 ملم مع القذائف.

وأضاف، الحشد أن قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي مسيطرة على الوضع ومستمرة في عمليات الدهم والتفتيش والتأمين لمناطق محافظة ديالى.