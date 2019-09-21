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الاتحاد الوطني مصرّ على اتفاقه مع الحزب الديمقراطي بشأن محافظ جديد لكركوك

اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الجمعة المضي في اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخاب طيب جبار كمحافظ جديد لكركوك بدلا من الحالي راكان سعيد الجبوري الذي يشغل المنصب بالوكالة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني شيخ لطيف شيخ عمر للصحفيين عقب اجتماع للمكتب السياسي لحزبه ان الاتحاد الوطني ملتزم باتفاقه مع الحزب الديمقراطي بشأن الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وصرح المتحدث بالانتهاء من تشكيل اللجنة المتخصصة بعقد المؤتمر العام الرابع لحزبه، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني مصر على اتفاقه مع الحزب الديمقراطي بما يخص انتخاب المحافظ الجديد لكركوك.

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