السلطات الامنية تعتقل سوريين وتنفذ انزالين غربي العراق

اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة عن القاء القبض على شخصين يحملان الجنسية السورية حاولا تهريب منظومات انترنت الى العراق.

وقالت الخلية في بيان اليوم انه بناءً على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية قوة من الفوج الرابع باللواء الثامن في الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة.

واوضح البيان انه بعد نصب كمين محكم تلقي القبض على متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية، خلال محاولتهما عبور الساتر الحدودي قرب قرية تل صفوك على الحدود العراقية السورية، وبحوزتهما ٢٥ منظومة إنترنت، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا.

في غضو ذلك قالت الخلية في بيان ثانٍ ان قوة من قيادة عمليات الأنبار قامت بعمليتي انزل في منطقة الاجلابات، وتمكنت من تدمير آلية بوكلاين وفي الإنزال الثاني دمرت عجلة نوع بيك اب تعود لاحد الإرهابيين كما القت القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب.